Офіс генерального прокурора поінформував компетентні органи Білорусі щодо наміру вимагати екстрадиції затриманих на її території бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", які брали участь у військових діях на Донбасі.

Про це поінформували в пресслужбі відомства.

“Офіс генерального прокурора на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про тимчасовий арешт осіб, які 29 липня були затримані правоохоронними органами цієї держави”, – зазначається в повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що 28 “вагнерівцям”, серед яких 9 громадян України, оголошено про підозру. Київ готує документи на екстрадицію.

“28 особам, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ст. 258-3 КК України). Таким чином, українська сторона висловила намір вимагати видачі цих осіб в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною участю у збройному конфлікті на Донбасі. На цей час триває підготовка документів, необхідних для направлення запитів про екстрадицію вказаних осіб”, – йдеться в повідомленні.

Питання про видачу буде вирішуватися компетентними органами Білорусі.

У пресслужбі МВС України, своєю чергою, поінформували, що білоруським колегам буде передана інформація, яка підтверджує злочинну діяльність бойовиків ПВК “Вагнера” на території нашої країни.

“Це дуже небезпечна ситуація – коли 33 іноземних найманці, які проливали кров і влаштовували збройні провокації в Сирії, Судані, Лівії й на українському Донбасі, влаштовують свою базу в 1,5 км від резиденції президента країни… За інформацією наших джерел, офіційно виселившись з готелю і нібито прямуючи в аеропорт з метою покинути в країну, “вагнерівці” розмістилися на спеціальній базі під Мінськом, недалеко від резиденції президента Лукашенка. Тобто, очевидно, мова йде про якусь операцію спецслужб, очевидно, Російської Федерації”, – наголосив голова МВС України Арсен Аваков.

Він закликав Білорусь “з усією серйозністю поставитися до цієї провокації”.

“Представники цієї компанії воювали й лютували не тільки в Сирії, Судані та Лівії, а й у нас на Донбасі. Найманці вбивали, катували та калічили захисників України, в тому числі, під Донецьком, в Слов’янську і Горлівці. Національна поліція України розслідує цілий ряд кримінальних справ за цими злочинами, за участю, в тому числі, затриманих на території Республіки Білорусь найманців. МВС та інші правоохоронні органи України мають достатню кількість матеріалів за цими злочинами. Весь масив інформації буде нами переданий білоруській стороні. Ми сподіваємося, що це допоможе незалежній Білорусі захиститися від загрози тероризму і диверсійних дій найманців ПВК “Вагнер”. Україна також зацікавлена в екстрадиції на нашу територію ряду затриманих в Білорусі найманців, які вчинили злочини в Україні. Про що повідомлено компетентним органам Білорусі”, – зазначив Аваков.

Як відомо, правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”.

В одному з санаторіїв поблизу Мінська були затримані 32 особи, ще одного виявили та затримали на півдні країни.

У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.