Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що наразі триває підготовка до ще одного евакуаційного рейсу з аеропорту Кабула (Афганістан).

Про це він повідомив під час ефіру на телеканалі “Україна 24”.

Міністр пояснив, що новий евакуаційний рейс відбудеться найближчим часом.

“Ми наразі на стадії чергового етапу евакуації. Я не можу розкривати деталі, але скоро з’являться новини”, – поінформував Кулеба.

Він пояснив, що громадян евакуюють з військової частини аеропорту Кабула, оскільки цивільна частина зачинена.

Як відомо, Україна спочатку евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану.

Станом на ранок вівторка, 17 серпня, 120 громадян України та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану, територію якого захопили бойовики ісламістського угруповання “Талібан”.

22 серпня вранці приземлився другий евакуаційний борт України, що доправив людей з Кабула до Києва. Військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. Серед громадян України – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула. Також були евакуйовані представники міжнародних медіа та громадських організацій.

“23 серпня Україна евакуювала з Афганістану 98 осіб: 41 українця та 57 афганців. Це був вже третій евакуаційний рейс нашої держави після загострення ситуації в Афганістані. На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України”, – заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.