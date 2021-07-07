Про це Зеленський заявив на сесії Конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі, повідомляють #Букви.

“Через 13 років після Бухарестського саміту НАТО слід завершити період невизначеності та почати втілювати в життя підтвердження політичного рішення про майбутнє членство України в НАТО”, – сказав Зеленський.

“Ми будемо і надалі робити все, щоб пришвидшити темп реформ в Україні у тому числі в рамках виконання річних національних програм під егідою Україна-НАТО. Але вже сьогодні ми б хотіли отримати перелік реформ, виконання яких дозволить Україні конкретно перейти до наступного кроку – до інтеграції з Альянсом”.

Такої ж думки дотримується і президент Литви Гітанас Науседа.

“Потрібно чітке бачення того, яким чином Україна може зробити внесок до євроатлантичної спільноти і як вона може зближатися з ЄС і НАТО. Україні потрібні чіткі плани для того, щоб просуватися вперед, а міжнародна спільнота очікує запевнень у тому, що послідовний процес реформ в Україні продовжиться”, – сказав Науседа.

Нагадаємо, що 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ має зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.

У день проведення саміту НАТО президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком іноземним ЗМІ. Він заявив журналістам, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО — так чи ні.

Згодом це запитання на брифінгу було поставлене президенту США Джо Байдену з уточненням щодо того, чи може війна і окупація частини територій Росією перешкодити вступу України в НАТО. У відповідь він заявив, що Україні потрібно позбутися корупції.

“Моя відповідь на друге запитання — ні. На перше питання: потрібно позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, які пред’являються, виконати ПДЧ (Плану дій щодо НАТО — ред.). Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація”, – наголосив Байден.