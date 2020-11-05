Українська делегація ініціює створення нової підгрупи у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це в інтерв’ю виданню “РБК-Україна” розповів віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Як повідомлялося раніше, українська сторона підготувала “План спільних кроків” для Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

За словами віцепрем’єра, Україна в рамках плану ініціюватиме створення нової підгрупи, яка опікуватиметься питаннями повернення контролю над кордоном.

“Також ми пропонуємо створити в ТКГ п’яту робочу групу з питань повернення кордону під контроль України. Там повинні бути представлені з української та російської сторін прикордонники, митники, фіскали, всі ті, хто займаються прикордонним функціоналом”, – сказав Резніков.