Про це в інтерв’ю виданню “РБК-Україна” розповів віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Як повідомлялося раніше, українська сторона підготувала “План спільних кроків” для Тристоронньої контактної групи (ТКГ).
За словами віцепрем’єра, Україна в рамках плану ініціюватиме створення нової підгрупи, яка опікуватиметься питаннями повернення контролю над кордоном.
“Також ми пропонуємо створити в ТКГ п’яту робочу групу з питань повернення кордону під контроль України. Там повинні бути представлені з української та російської сторін прикордонники, митники, фіскали, всі ті, хто займаються прикордонним функціоналом”, – сказав Резніков.
- Нагадаємо, з травня 2015 року в ТКГ функціонує чотири підгрупи – з безпеки, політики, економіки та гуманітарних питань.
- Раніше в української делегації в ТКГ щодо Донбасу з’явився радник з інформаційної політики. На цю посаду було призначено блогера та актора Олексія Арестовича.