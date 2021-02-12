Про це повідомив в інтерв’ю на телеканалі “Перший діловий” віцепрем’єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.
Йдеться про виведення на навколоземну орбіту космічного супутника дистанційного зондування Землі “Січ 2-30 (2-1)”.
Завдання щодо запуску супутника поставив президент України Володимир Зеленський.
Запуск хочуть приурочити до 30-річчя Незалежності України.
“Ми зараз працюємо з компанією, яка надає послуги із запуску… У нас реально є вікно запустити наш апарат у грудні за допомогою іноземного оператора – в даному випадку компанії SpaceX, з якою ми зараз співпрацюємо з точки зору сумісності апарату з ракетою-носієм”, – зазначив Уруський.
Він уточнив, що найближчим часом буде зрозуміло, чи можливо поєднати український супутник із ракетоносієм SpaceX.
Уруський також запевнив, що станом на сьогодні супутник “практично готовий”.
“На сьогодні космічний апарат практично готовий. Він вимагає кінцевого аналізу та експлуатаційних технічних перевірок готовності його до запуску”, – розповів він.
Уруський додав, що особисто побував у Дніпрі на “Південмаші”, де перевірив стан космічного апарата.
Уруський нагадав, що востаннє дистанційний супутник зондування Землі Україна запускала 10 років тому. Відтак, за його словами, запуск нового супутника буде “визначною подією”.
“Така держава як наша Україна, маючи конструкторські бюро, повинна як мінімум щороку запускати космічний апарат на орбіту”, – наголосив Уруський.
(На відео – з 7:48)
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