Збройні Сили України готові збільшити національні внески в операції під проводом НАТО та залучатися до планування операцій Альянсу.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран під час брифінгу для послів, військових аташе держав-членів НАТО та представників офісу НАТО в Україні.

Він наголосив, що таким чином Україна прагне збільшити свій внесок у діяльність НАТО та досягти максимального рівня взаємосумісності.

“Приєднавшись до Програми розширених можливостей НАТО, прагнемо розширити горизонти нашого партнерства з НАТО, усвідомлюючи, що це “вулиця з двостороннім рухомˮ: маємо кращі можливості, але водночас і зобов’язання для досягнення спільних цілей”, – зазначив Таран.

Міністр також нагадав, що Україна є першою країною серед партнерів НАТО, що приєдналися до Сил реагування Альянсу (NRF). З 2010 року підрозділи Збройних Сил України чергують у Силах реагування НАТО. Україна вже задекларувала оперативно-тактичну групу спеціального призначення та один транспортний літак Іл-76 до NRF-2021.

Крім того, він запевнив, що, навіть в умовах російської агресії, Україна є і залишатиметься надійним партнером Альянсу, який бере участь в операціях під проводом НАТО в Косово та Афганістані.