Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран під час брифінгу для послів, військових аташе держав-членів НАТО та представників офісу НАТО в Україні.
Він наголосив, що таким чином Україна прагне збільшити свій внесок у діяльність НАТО та досягти максимального рівня взаємосумісності.
“Приєднавшись до Програми розширених можливостей НАТО, прагнемо розширити горизонти нашого партнерства з НАТО, усвідомлюючи, що це “вулиця з двостороннім рухомˮ: маємо кращі можливості, але водночас і зобов’язання для досягнення спільних цілей”, – зазначив Таран.
Міністр також нагадав, що Україна є першою країною серед партнерів НАТО, що приєдналися до Сил реагування Альянсу (NRF). З 2010 року підрозділи Збройних Сил України чергують у Силах реагування НАТО. Україна вже задекларувала оперативно-тактичну групу спеціального призначення та один транспортний літак Іл-76 до NRF-2021.
Крім того, він запевнив, що, навіть в умовах російської агресії, Україна є і залишатиметься надійним партнером Альянсу, який бере участь в операціях під проводом НАТО в Косово та Афганістані.
- На початку серпня повідомлялося, що Північноатлантичний Альянс (НАТО) розширює наукове співробітництво з Україною.
- 12 червня стало відомо, що Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.
- Раніше міністри закордонних справ країн-членів НАТО узгодили заходи щодо посилення партнерських відносин з Україною та Грузією.
- У грудні минулого року Верховна Рада ухвалила постанову про першочергові кроки щодо набуття повноправного членства України у НАТО.