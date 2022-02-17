Сьогодні президент України Володимир Зеленський навідався у зону проведення операції Об'єднаних Сил. Він також виступив у Маріуполі перед українськими військовими та наголосив на необхідності перемовин із РФ задля досягнення миру.

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Президент зазначив, що попри готовність України до перемовин, РФ не демонструє готовності до цього.

“Щойно Росія публічно каже, що вона готова говорити щодо деескалації, готова говорити про двосторонні відносини, кожного разу після цього ми робимо запит до Росії, щоб ця зустріч у тому чи іншому форматі відбулася… Я готовий на будь-який формат”, – заявив очільник держави.

Він також наголосив, що під час загострення конфлікту Україна подавала публічні заяви до президента Росії Володимира Путіна, але ніякої відповіді українська сторона так і не отримала.

Зеленський стверджує, що Україна зацікавлена в допомозі інших країн організувати зустріч із представниками Російської Федерації.

“Ми зацікавлені. Я не відмовив жодній із тих країн, які нам пропонували. Мало того – ми й самі пропонували тим чи іншим країнам. Ми були зацікавлені в різних форматах розмови з Російською Федерацією”, – наголосив він.

Президент Зеленський разом з очільником Міністерства оборони України Олексієм Резніковим і очільником Міністерства внутрішніх справ України Денисом Монастирським відвідав зону ООС, зокрема прифронтове місто Маріуполь (Донецька область) і акваторію Азовського моря. Там він спілкувався з військовими, місцевими правоохоронцями, ознайомлювався з порядком ведення служби на місцях і вечеряв з військовими.