Про це повідомив український президент у Twitter.

“Висловлюю щирі співчуття Президенту Реджепу Таїпу Ердогану, турецькому народу й родинам загиблих через землетрус на південному сході Туреччини. Бажаю швидкого одужання всім постраждалим. У цей складний час ми будемо поруч із турецьким народом”, — написав Зеленський.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter підтвердив наміри нашої країни надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи.

“Ми глибоко засмучені загибеллю людей і шкодою, спричиненою сьогоднішнім трагічним землетрусом у Туреччині. Серцем ми з родинами загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Україна готова надати будь-яку необхідну підтримку”, — додав очільник МЗС.