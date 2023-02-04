Попри повномасштабну війну РФ Україна готова надавати вільні потужності в стратегічно важливому процесі транспортування природного газу з Каспію до країн-членів Європейського Союзу.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на заяву заступника міністра енергетики України Миколи Колісника.

Під час дев’ятого міністерського засідання Консультативної Ради Південного газового коридору в Баку Микола Колісник наголосив, що стратегічним інтересом України є співпраця з ЄС, США, Туреччиною та Азербайджаном, у тому числі для послаблення впливу Росії на південному напрямку.

Учасники засідання обговорили підсумки та плани збільшення потужності транспортування газу до ЄС.

Заступник міністра енергетики зазначив, що вже через декілька місяців розпочнеться сезон закачування. Більшість ПСГ країн ЄС заповнені, що сприяє збільшенню інтересу до українських ПСГ. За його словами, ключове рішення базується на використанні існуючої інфраструктури – потужності Трансбалканського газопроводу.

“Для Оператора ГТС України це можливість залучення нових замовників послуг по міждержавних точках з’єднання”, – підкреслив Микола Колісник.

А також додав, що Україна сьогодні – повноправний партнер сторін в межах співробітництва у нафтогазовому комплексі.

“Одним з ключових інфраструктурних проєктів у межах співробітництва з Азербайджаном є проєкт Євроазіатського нафтотранспортного коридору для створення нового маршруту транспортування нафти з Каспійського регіону на ринки ЄС. Ми зацікавлені в реалізації проєкту Південного газового коридору і готові до співпраці в рамках диверсифікації шляхів постачання природного газу”, – підсумував Микола Колісник.