За прогнозами української влади та військових цього тижня Росія може завдати чергового масованого ракетного по території України. У Повітряних силах запевнили, що готові відбивати ці атаки окупантів.

Про це в етері телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігнат.

За його словами, найважчий період Україна пережила у лютому-березні, коли РФ випускала сотні ракет чи не щодня, а також запускала свою авіацію у повітряний простір України.

“Хіба можна нас злякати ще чимось? Відбувається тероризм. Десь більше застосовують ракет, десь менше. Повітряні сили готові до відбиття повітряного нападу…Зрозуміло, що суспільство реагує дуже чутливо до цієї інформації”, – сказав він.

Юрій Ігнат нагадав також, що у Росії залишилося не так багато високоточних ракет.

“Але розслаблятися не потрібно. Зрозуміло, що вони виробляють їх ще. Можуть поповнювати ці запаси. Тому завдання Повітряних сил – відбивати цю повітряну агресію, а людей – зберігати спокій і вірити в ЗСУ. Будемо робити все для того, щоб нищити ворога як на небі, так і на землі”, – запевнив він.