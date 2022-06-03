Україна наразі не може гарантувати відновлення експорту продовольства з Одеси через побоювання, що РФ може скористатися гуманітарним коридором для нападу на місто.

Про це повідомив у Twitter очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна готова до експорту продовольства з заблокованого порту Одеси та може створити необхідні для цього умови. Однак питання полягає в тому, як зробити так, щоби Росія не скористалася коридором для нападу на українське місто.

Кулеба уточнив, що ніяких гарантій зі сторони країни-агресорки наразі немає. Натомість триває процес пошуку Україною разом з ООН та партнерами варіантів розв’язання проблеми.

“Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з одеського порту. Питання в тому, як зробити, щоби Росія не скористалася торговим шляхом для нападу на Одесу. Гарантій від неї поки що немає. Ми шукаємо рішення разом з ООН та партнерами”, — написав Кулеба.