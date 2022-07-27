Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, Європа високо оцінює прогрес в інтеграції електроенергетичного і газового ринків України до європейських ринків. Саме тому співпраця з Україною продовжиться й надалі.

“Попри повномасштабну війну Росії, Україна змогла зберегти стабільність енергетичної системи та продовжила забезпечувати транзит газу”, – зазначив міністр енергетики України.

Також він додав, що Україна може допомогти європейським країнам вже цієї зими у підвищенні надійності газопостачання та сприяти заміщенню російського газу. До того ж, партнери України підтверджують вагомість української допомоги у стабільному енергопостачанні.

“Використання повною мірою нашого експортного потенціалу електроенергії, а це понад 1,5 ГВт, дозволить європейським державам замістити 5-6 млрд кубометрів російського газу. Наші газові сховища – найбільші у Європі, і ми готові надати 12 млрд кубометрів для зберігання європейських стратегічних запасів газу”, – наголосив Герман Галущенко.

Також він подякував Європейському Союзу за фінансову, гуманітарну й енергетичну допомогу Україні. Та зауважив, що Україна, зі свого боку, продовжує бути надійним партнером для європейських держав.

Нагадаємо, що Україна та Міжнародне енергетичне агентство підписали спільну декларацію про асоціацію, яка забезпечить основу для тіснішої співпраці у сфері енергетичної безпеки та відновлення. За словами глави МЗС ФРН, це “найкраща гарантія для того, щоб стати незалежними від імпорту викопного палива і незалежними від автократичних урядів у всьому світі”. Бербок переконана, що війна, розв’язана РФ в Україні, стане “стимулом для розширення відновлюваних джерел енергії”, хоча це “ніколи не входило до планів” президента РФ Путіна.