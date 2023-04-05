Нові бригади, підготовлені Міністерством внутрішніх справ, воюватимуть разом із регулярними армійськими підрозділами, підкріпленими новими західними танками та тисячами військовослужбовців, навчених арміями союзників за межами України.

Про це мовиться у матеріалі Reuters.

Понад рік після повномасштабного вторгнення Росії Алекс, перекладач без попереднього військового досвіду, просувався лісом з піднятою рушницею, тренуючись влаштовувати засідки ворожим силам в одній з найновіших в Україні військових частин.

“Сталевий кордон” — одна з восьми нових штурмових бригад загальною чисельністю 40 тисяч військових, які Україна планує задіяти під час контрнаступу проти російських окупантів найближчими тижнями чи місяцями.

Я хочу, щоб війна закінчилася якнайшвидше, і я сподіваюся, що ударна бригада зробить це набагато швидше”, — пояснив Алекс Reuters у навчальному центрі в секретному місці в Україні.

Він відмовився назвати своє прізвище з міркувань безпеки.

Читайте також: Скрізь є ознаки, що контрнаступ України розпочнеться приблизно через місяць – NYT

Підрозділи отримали вигоду від агресивної рекрутингової кампанії в соціальних мережах і на білбордах з метою залучення високомотивованих добровольців.

Українські війська місяцями витримували російський натиск у таких містах, як Бахмут на сході, де загинули тисячі солдатів. Свої військові втрати Київ не розголошує.

Новостворені бригади мають гучні назви: Ураган, Спартан, Червона Калина, Рубеж, Лють, Азов і Кара-Даг, гора в Криму.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив Reuters, що вважає, що Україна все ще має значний мобілізаційний потенціал і що серед його новобранців є жінки, особи без військового досвіду та колишні офіцери поліції та військовослужбовці.

Зауважується, що дуже багато йде на контрнаступ саме киян.

Минулого року Україна відбила російські війська від Києва, перш ніж звільнити північний схід і частину Херсонської області. Але російські війська все ще займають деякі східні райони, стратегічно важливу частину півдня і Кримський півострів.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна поверну усю свою територію з-під окупації Москви, яка в односторонньому порядку оголосила п’ять регіонів України частиною РФ, хоча не контролює їх.

На початку лютого в Україні стартував набір до штурмових бригад.

Клименко зазначив, що на підготовку цивільних без досвіду виділяють до чотирьох місяців, але колишніх поліціянтів чи військових можна навчити за два.

У невстановленому місці 24 березня бійці бригади “Сталевий кордон” відпрацьовували стрільбу, тренувалися керувати безпілотниками та відпрацьовували евакуацію та порятунок поранених бійців.

Інструктор зі стрільби, позивний Хасід, зауважив, що новобранці швидко засвоювали навчання та були дуже мотивовані.

“Сталевим кордоном” командує Валерій Падитель — професійний військовий, командував прикордонниками під час оборони Азовсталі. У Маріуполі він потрапив у полон, був звільнений у вересні минулого року під час обміну полоненими.

Він не сказав, коли і де Україна почне контрнаступ.

Ми будемо продовжувати навчання, будемо тренуватися весь час, поки формується бригада і поки ми чекаємо бойових наказів”.

Бригади контролюються Міністерством внутрішніх справ, як і інші підрозділи, включно з полком “Азов”, який отримав світову популярність через протистояння силам вторгнення на металургійному заводі “Азовсталь” в обложеному Маріуполі минулого року.

Клименко зазначив, що 2,5% бригади складають жінки-бійці: “Наші жінки досить патріотичні, сильні, ненавидять ворога не менше чоловіків, хочуть служити”.

Боєць Дмитро, який у цивільному працював у пункті обміну валют, каже, що потрапив у бригаду через бажання помститися та воювати на передовій. Минулого року він пішов на службу в армію, але його відправили захищати український кордон із сепаратистським молдавським регіоном Придністров’я, де дислокується невеликий контингент російських військ, проте, де бойових дій не було.

Мені ще більше хотілося приєднатися, тому що я хочу помститися, як би жорстко це не звучало в 21 столітті. Треба помститися за весь наш народ, за вбитих дітей”, – наголосив він.