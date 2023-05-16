Міністр енергетики України Герман Галущенко на засіданні групи G7+ заявив, що Україна готує енергетичну систему до наступної зими з урахуванням можливих військових загроз.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Герман Галущенко поінформував учасників засідання про поточну ситуацію в енергосистемі, а також про продовження Росією спроб атакувати українські стратегічні об’єкти.

“Атака цієї ночі вчергове довела, що протиповітряна оборона України працює на відмінно, і це дає нам надії на майбутнє. Водночас ми розуміємо, що Росія не відмовиться від своїх намірів і продовжить завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, особливо з початком наступного опалювального сезону. Саме тому ми вже здійснюємо підготовку до зими, відновлюємо те, що зазнало атак, і посилюємо захист наших енергетичних об’єктів”, – зазначив очільник Міненерго.

Також Герман Галущенко наголосив на важливості введення в експлуатацію оновленої лінії електропередачі “Хмельницька АЕС – Жешув”, яка посилює енергетичну безпеку України завдяки використанню механізмів експорту та імпорту електроенергії.

За словами міністра, у межах підготовки до наступного опалювального сезону також формується запас необхідного обладнання, яке може знадобитися для відновлення об’єктів після наступних атак ворога.

“Україна дякує міжнародним партнерам за вже надану допомогу та інформує про поточні потреби на платформі AidEnergy. Серед найнеобхідніших потреб наразі – обладнання, яке допоможе нам децентралізувати генерацію, зокрема мобільні газові турбіни та газові поршні”, – додав очільник Міненерго.

Також Герман Галущенко поінформував учасників засідання про заходи щодо накопичення енергоресурсів до наступного опалювального сезону.

Він нагадав, що оператор газосховищ “Укртрансгаз” пройшов сертифікацію за європейськими правилами, і Україна готова надавати європейським партнерам потужності своїх підземних сховищ для зберігання газу. Це своєю чергою дозволить посилити як європейську, так і українську енергетичну безпеку.