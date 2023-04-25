Україна готує план відновлення Канадської поліцейської місії – МВС

Про це інформує пресслужба МВС.

Як пояснили у міністерстві, CPMU — проєкт, який підтримує реформу поліції шляхом надання консультацій, тренінгів та обладнання для підвищення професійного розвитку та стандартів і створення більш ефективних поліцейських послуг, орієнтованих на громаду.

“Ми розуміємо, що важливою складовою підтримки українських поліцейських сьогодні є зокрема проведення тренінгів. Нині ми б виділили три ключові напрями, які варто було врахувати при підготовці відповідних планів навчань. Зокрема, це тактична підготовка, робота поліції на деокупованих територіях та підтримка ментального здоров’я”, – наголосила Павліченко.

Представники Канадської поліції зауважили, що сподіваються якнайшвидше розпочати навчання для українських правоохоронців. До тренінгів планують залучити близько 45 інструкторів, які зможуть поділитися своїми знаннями й досвідом з українськими колегами

Нагадаємо, що 21 квітня, міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму близько 39 млн канадських доларів (28,9 млн доларів США).

За даними Міноборони Канади, Україна отримає 40 снайперських гвинтівок калібру 50, боєприпаси від Prairie Gun Works, 16 радіостанцій для супроводу танка Leopard 2 від компанії L3Harris Technologies.

Крім того, 11 квітня, під час робочого візиту в Канаду делегації України на чолі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем підписано угоду між урядами України та Канади про мобільність молоді.