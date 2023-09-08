Україна готується до зимових атак Росії на енергосистеми і покладається на німецькі системи протиповітряної оборони Gepard та великокаліберні кулемети, такі як американський M2 Browning.

Джерело: інтерв’ю Reuters

Наєв повідомив, що на захисті стоять німецькі системи протиповітряної оборони Gepard, які мають радар з радіусом 12 км. Цього не вистачає, щоб покрити всю територію країни, тому прогалини заповнюють великокаліберні кулемети, такі як американський M2 Browning.

За словами Наєва, ворог не залишив своїх злочинних намірів вразити об’єкти критичної інфраструктури та завдати шкоди Україні та її економіці. Минулої зими систем ППО було менше. Зараз військовим дали їх більше, тому ефективність буде кращою.

Скибицький, заявив минулого тижня, що Москва може почати використовувати більше “Шахедів” поряд з ракетами, щоб ввести в оману українську протиповітряну оборону.

За його словами, російські атаки на енергетичну інфраструктуру можуть початися наприкінці вересня або на початку жовтня.