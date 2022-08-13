Завдяки надходженню більшої кількості зброї, Україна змінила свою стратегію в російсько-українській повномасштабній війні й вже зараз готується до її переломного моменту.

Про це повідомляє The New York Times.

Журналісти зазначили, що раніше українські війська зазнавали обстрілів з боку російської артилерії на сході держави, втрачали позиції, а також до 200 бійців щодня. Втім, останніми тижнями Збройні сили України змінили стратегію завдяки озброєнням західних партнерів та уповільнили просування росіяни. Водночас Росія змушена перебудовувати свою тактику, надаючи, у такий спосіб, перепочинок українським захисникам для ухвалення стратегічних рішень.

Зокрема, вже кілька тижнів анонсується контрнаступ на тимчасово окуповані території Херсонської області, а також на її обласний центр, який залежить лише від чотирьох мостів через Дніпро та вважається вразливим. New York Times зауважило, що днями ЗСУ ліквідували останній міст. Відтепер тисячі російських військових опинилися під загрозою ізоляції. Попри це, ворог продовжує чинити тиск на сході й півдні України. Отже, у нього ще достатньо міці для продовження наступальних операцій.

На початку повномасштабної війни РФ могла скористатися своєю перевагою і захопити території на сході, але тепер з артилерією великої дальності, зокрема, HIMARS вдалося уповільнити росіян.

Видання пише, що саме в Херсонській області очікується переломний момент війни на користь України. За словами представника українського командування, суть полягає в тому, аби створити умови настільки нищівними, щоб Росія самостійно відступила за Дніпро ще до контрнаступу.