Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

“Сили оборони України готуються до відбиття можливого вторгнення загарбників з Білорусі. Вогневе ураження противника почнеться, як тільки ворог перетне державний кордон”, – зазначили в Міноборони.

А також зауважили, що для оборони й відсічі збройній агресії будуть задіяні усі можливі сили та засоби. Автомагістралі, ліси, населені пункти стануть для російських окупантів справжнім пеклом.

“Захистимо Україну від загарбників! Переможемо у великій визвольній війні проти окупантів”, – підсумували у відомстві.

Зазначимо, що на півночі України нині будують стіну на кордоні з Білоруссю, а у прикордонних з Росією областях українські позиції укріплюють фортифікаціями.

“На півночі кипить інша робота — тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю”, – сказав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, зазначивши, що рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом — це інженерні загородження, які будують на Волині.

У такий спосіб вже облаштовано близько трьох кілометрів кордону, роботи тривають: “Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо. Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях”, — додав Тимошенко.

За його словами, фортифікаційні споруди облаштовують і в регіонах, які межують з Росією. Українські прикордонники мають “все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу”.