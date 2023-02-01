Сьогодні, 1 лютого, Міністерство енергетики України та Федеральне міністерство клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрійської Республіки уклали меморандум про взаєморозуміння щодо започаткування енергетичного партнерства у сфері енергетичного переходу та відновлюваних джерел енергії.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Відтак, документ підписали очільники відповідних міністерств Герман Галущенко та Леоноре Гевесслер. Герман Галущенко зазначив, що Австрія активно допомагає енергетичному сектору України, зокрема, передала 260 тонн енергетичного обладнання для відновлювальних робіт, а також робить значні внески до Фонду підтримки енергетики України.

Пріоритетами майбутнього енергетичного партнерства сторони визначили обмін досвідом енергетичного переходу, прискорення розгортання та використання відновлюваного водню, екологічно чистих біогазу та біометану.

“Це важливий крок у довготривалій співпраці, адже відновлення та подальший розвиток української енергетики сприятиме посиленню енергетичної безпеки всього європейського континенту”, – підсумував Герман Галущенко.

Зауважимо, сьогодні, 1 лютого, до Києва з офіційним візитом прибув президент Австрії Ван дер Беллен. “Прибув до Києва. Після майже року війни Україну не забуто. Разом з президентом Зеленським та хоробрим народом України ми відстоюємо європейські цінності”, – написав Ван дер Беллен у Twitter.

За його словами, австрійська делегація сьогодні оголосить про новий пакет гуманітарної допомоги. Йдеться про необхідні зараз генератори.

Після переобрання президентом на другий термін це – перший закордонний візит Ван дер Беллена. Раніше лідери Австрії після обрання на посаду їхали до Швейцарії чи Брюсселя.

“Так, Австрія є нейтральною у військовому плані, але ми у жодному разі не є нейтральними у нашому ставленні. Українки та українці борються за свою країну та за майбутнє своїх дітей. І ми їм у цьому допомагаємо”, – сказав президент Австрії.