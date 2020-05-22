Україна і Болгарія досягли домовленостей у суперечливому питанні щодо поділу району в Одеській області, де проживає болгарська громада.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Як повідомлялося раніше, 20 травня парламент Болгарії прийняв звернення, в якому висловив рішучу незгоду з адміністративними змінами в Одеській області України, передбаченими реформою децентралізації.

Болгарські депутати закликали українську владу зберегти цілісність болгарської громади в Болградському районі і не обробити район на кілька територіальних громад.

У п’ятницю, 22 травня, заступник міністра закордонних справ України Василя Боднар зустрівся з послом Республіки Болгарія в Україні Костадіном Коджабашевім.

За словами Боднара, під час бесіди вдалося досягти домовленості продовжити обговорення питання в конструктивному дусі, зокрема — на рівні парламентів.

“Між Україною та Болгарією немає розбіжностей в питанні забезпечення прав болгарської громади в Україні”, — запевнив заступник міністра.