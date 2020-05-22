Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.
Як повідомлялося раніше, 20 травня парламент Болгарії прийняв звернення, в якому висловив рішучу незгоду з адміністративними змінами в Одеській області України, передбаченими реформою децентралізації.
Болгарські депутати закликали українську владу зберегти цілісність болгарської громади в Болградському районі і не обробити район на кілька територіальних громад.
У п’ятницю, 22 травня, заступник міністра закордонних справ України Василя Боднар зустрівся з послом Республіки Болгарія в Україні Костадіном Коджабашевім.
За словами Боднара, під час бесіди вдалося досягти домовленості продовжити обговорення питання в конструктивному дусі, зокрема — на рівні парламентів.
“Між Україною та Болгарією немає розбіжностей в питанні забезпечення прав болгарської громади в Україні”, — запевнив заступник міністра.
- Раніше повідомлялося, що Болгарія планує відновити антимонопольне розслідування проти російського “Газпрому” в ЄС.