Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

“Історичний момент: підписали угоду. Як сказав прем’єр-міністр Борис Джонсон, це означає більше торгівлі, більше безпеки, більше взаємодії між Україною та Великою Британією. Два фланги Європи – західний і східний – стали ще ближче”, – написав Кулеба.

Також він опублікував відеозвернення у Facebook, в якому розповів, що Зеленський і Джонсон обговорили запуск спеціальної програми технічної допомоги для України для навчання українського бізнесу – малого й середнього – для торгівлі України з Британією. Кулеба зазначив, що Британія це підтримала.

На сайті президента України зазначили, що документом передбачається проведення щорічних засідань Діалогу стратегічного партнерства на високому офіційному або найвищому урядовому рівні з усіх аспектів двосторонньої співпраці.

Також передбачено проведення засідань Торговельного комітету, який складатиметься з представників сторін.