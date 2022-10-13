Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
За словами Олексія Резнікова, ця угода дозволяє Франції поставляти зброю Україні відповідно до ініціативи президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона.
“За дорученням Кабінету міністрів України підписали з Себастьяном Лекорню угоду про гранти Франції в секторі безпеки та оборони. Угода дозволяє Франції поставляти зброю Україні відповідно до ініціативи президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона. Дякуємо Франції за підтримку української армії”, – зауважив міністр оборони України Олексій Резніков.
By the authorization of @Kabmin_UA signed the Agreement on the 🇨🇵 grants in security&defence sector with @SebLecornu .The agreement enables supplies of 🇫🇷 weapons to 🇺🇦 according to the initiative of Presidents @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron
Thank you to🇨🇵 for supporting #UAarmy pic.twitter.com/GI0UfgA7pC
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 13, 2022
Варто зазначити, що 12 жовтня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна найближчими тижнями постачить в Україну системи протиповітряної оборони, радари, ракети та зброю для захисту від ракетних атак і атак безпілотників.
- Після серії російських ракетних ударів по Україні 10 жовтня президент Франції Емманюель Макрон засудив “навмисні удари” московських сил “по цивільному населенню”.
- Президент Франції Емманюель Макрон зауважив, що у випадку якщо Кремль завдасть ядерного удару по території України, Франція не буде завдати ядерного удару по Росії у відповідь.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція розглядає можливість відправлення в Україну додаткових самохідних артилерійських установок Caesar.