Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

“За дорученням Кабінету міністрів України підписали з Себастьяном Лекорню угоду про гранти Франції в секторі безпеки та оборони. Угода дозволяє Франції поставляти зброю Україні відповідно до ініціативи президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона. Дякуємо Франції за підтримку української армії”, – зауважив міністр оборони України Олексій Резніков.

By the authorization of @Kabmin_UA signed the Agreement on the 🇨🇵 grants in security&defence sector with @SebLecornu .The agreement enables supplies of 🇫🇷 weapons to 🇺🇦 according to the initiative of Presidents @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron

Thank you to🇨🇵 for supporting #UAarmy pic.twitter.com/GI0UfgA7pC

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 13, 2022