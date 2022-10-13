Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

За словами Олексія Резнікова, ця угода дозволяє Франції поставляти зброю Україні відповідно до ініціативи президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона.

“За дорученням Кабінету міністрів України підписали з Себастьяном Лекорню угоду про гранти Франції в секторі безпеки та оборони. Угода дозволяє Франції поставляти зброю Україні відповідно до ініціативи президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона. Дякуємо Франції за підтримку української армії”, – зауважив міністр оборони України Олексій Резніков.

Варто зазначити, що 12 жовтня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна найближчими тижнями постачить в Україну системи протиповітряної оборони, радари, ракети та зброю для захисту від ракетних атак і атак безпілотників.