Сьогодні, 1 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков разом з французьким колегою Себастьєном Лекорню підписав меморандум про постачання радарів MG-200 для українських систем протиповітряної оборони.

Про це інформує пресслужба міністерства оборони України.

Повідомляється, що меморандум був підписаний з Thales Group.

“Це обладнання допоможе нам помітити ворожі безпілотники та ракети, в тому числі балістичні. Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії”, – коментують у пресслужбі.

Нагадаємо, що 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали “Талліннську декларацію”, зобов’язуючись надавати подальшу військову допомогу Україні у повномасштабній війні з Росією.

Також 31 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна розраховує отримати від 120 до 140 сучасних західних танків у межах “першої хвилі” постачання із 12 країн.

Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нові постачання засобів протиповітряної оборони для України. Зокрема про надання батареї ЗРК Patriot та систем NASAMS.