Про це інформує пресслужба міністерства оборони України.
Повідомляється, що меморандум був підписаний з Thales Group.
“Це обладнання допоможе нам помітити ворожі безпілотники та ракети, в тому числі балістичні. Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії”, – коментують у пресслужбі.
Нагадаємо, що 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали “Талліннську декларацію”, зобов’язуючись надавати подальшу військову допомогу Україні у повномасштабній війні з Росією.
Також 31 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна розраховує отримати від 120 до 140 сучасних західних танків у межах “першої хвилі” постачання із 12 країн.
Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нові постачання засобів протиповітряної оборони для України. Зокрема про надання батареї ЗРК Patriot та систем NASAMS.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав оголошення Німеччиною танків Leopard 2 Україні, заявивши, що це “суттєво посилить бойові можливості” ЗСУ.
- На першому етапі постачання Німеччина передасть Україні 14 танків Leopard 2. Крім того, скоро розпочнуться тренування для українських військових.
- Уряд Німеччини отримав запит від Польщі на реекспорт в Україну танків Leopard 2 німецького виробництва.
- Уряд Іспанії, ймовірно, долучиться до постачання танків Leopard в Україну. Зараз іспанська армія є одним із лідерів за кількістю танків Leopard – 347 одиниць.