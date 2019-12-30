Про це повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина в Facebook.
“Україна і” Газпром “підписують мирову угоду в інвестиційному арбітражі”, – написав Ліщина.
Він також розмістив фотографію документа, на якому стоять підписи представника “Газпрому” Олени Бурмістровоъ і міністра юстиції України Дениса Малюськи.
Фото: facebook.com/ivan.lishchyna
Ліщина додав, що “підписання угоди відкриває шлях для укладення довгострокових договорів на транспортування газу між “Нафтогазом” і “Газпромом”, до яких прагнула Україна”.
Раніше глава оператора “Газотранспортній системи України” Сергій Макогон заявив, що чотириденний переговорний марафон з “Газпромом” завершився.
- 20 грудня в Мінську Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Був підписаний міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України, і підписання транзитної угоди на п’ять років (2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. – по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.
- Виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко заявив, що в підписаному між НАК “Нафтогаз” і “Газпромом” протоколі немає ніяких домовленостей про прямі поставки російського газу.