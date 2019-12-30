Російський "Газпром" і українська сторона підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі.

Про це повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина в Facebook.

“Україна і” Газпром “підписують мирову угоду в інвестиційному арбітражі”, – написав Ліщина.

Він також розмістив фотографію документа, на якому стоять підписи представника “Газпрому” Олени Бурмістровоъ і міністра юстиції України Дениса Малюськи.

Фото: facebook.com/ivan.lishchyna

Ліщина додав, що “підписання угоди відкриває шлях для укладення довгострокових договорів на транспортування газу між “Нафтогазом” і “Газпромом”, до яких прагнула Україна”.

Раніше глава оператора “Газотранспортній системи України” Сергій Макогон заявив, що чотириденний переговорний марафон з “Газпромом” завершився.