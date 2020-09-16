Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

“Положеннями Угоди передбачається, що громадяни України та Гренади, які користуються чинними паспортами, можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони протягом терміну, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів, за умови, що метою їх перебування є туризм або неоплачувану діяльність “, – йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що введення безвізових поїздок сприятиме всебічному розвитку відносин між Україною та Гренадою і посилення контактів між людьми.