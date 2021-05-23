Міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Єгипту Самех Шукрі. В ході бесіди сторони обговорили евакуацію українців з Сектора Гази.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

“Сторони приділили особливу увагу питанню евакуації громадян України з Сектора Гази через Єгипет”, – йдеться в повідомленні.

Кулеба подякував голові зовнішньополітичного відомства Єгипту за організацію необхідних екстрених безпечних і логістичних заходів.

У свою чергу Шукрі запевнив, що влада Єгипту усвідомлює актуальність запиту України на евакуацію громадян і докладає всіх зусиль для сприяння успішному вивезенню українців з Сектора Гази.

Глава єгипетської дипломатії поінформував про кроки, які влада Єгипту здійснює для гарантування безпеки іноземних туристів під час пандемії COVID-19. У цьому контексті глава МЗС України зауважив, що Єгипет завжди був і залишається комфортним напрямом для відпочинку громадян України, та повідомив, що український уряд і надалі вітатиме збільшення кількості українських туристів в Єгипті.

19 травня міністр Дмитро Кулеба заявив, що в Секторі Гази перебуває орієнтовно 1600 громадян України, 127 з них виявили бажання залишити зону бойових дій. За словами міністра, вони мали бути евакуйовані впродовж 2 діб. Однак до сьогодні цього не відбулося.

21 травня речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що початок евакуації стримували продовження бойових дій та відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду наших громадян. Тепер, після оголошення Ізраїлем та ХАМАС про припинення вогню, МЗС сподівається, що евакуювати громадян вийде.