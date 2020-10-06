У Брюсселі на полях 22-го Саміту Україна – Європейський Союз у присутності президента України Володимира Зеленського та Президента Європейської ради Шарля Мішеля було підписано низку двосторонніх документів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та член Європейської комісії з питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Олівер Варгеї підписали Угоду між урядом України та Європейською комісією про фінансування заходу “Програма ЄС “Міцні регіони”. Документ має сприяти залученню допомоги ЄС для підвищення стійкості України, зокрема до гібридних загроз і дестабілізаційних ситуацій, як-от пандемія COVID-19, а також збільшення потенціалу України з розбудови миру. Загальний внесок ЄС у межах Угоди становить 30 мільйонів євро.

Також Ольга Стефанішина та Олівер Варгеї підписали Угоду між урядом України та Європейською комісією про фінансування заходу “Механізм розвитку громадянського суспільства України”. Документ має на меті допомогу ЄС для зміцнення демократії в Україні. Загальний внесок ЄС у межах Угоди – 20 мільйонів євро.

Крім того, Ольга Стефанішина та Олівер Варгеї підписали Угоду між урядом України та Європейською комісією про фінансування заходу “Кліматичний пакет для стабільної економіки: (CASE) в Україні”. Угодою передбачається розробка та реалізація політики й заходів, які ефективно підтримують перехід до кліматично нейтрального, чистого, ресурсоефективного та безпечного енергопостачання та споживання; підтримка пом’якшення змін клімату шляхом скорочення викидів парникових газів та речовин, що руйнують озоновий шар; стимулювання переходу до чистої та кругової економіки. Загальний внесок ЄС у межах Угоди становить 10 мільйонів євро.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов і віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Ліліана Павлова підписали Угоду між урядом України та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про фінансування проєкту “Енергоефективність громадських будівель в Україні”. Метою укладення Угоди є залучення допомоги Європейського інвестиційного банку на фінансування заходів, спрямованих на удосконалення процесу термомодернізації громадських будівель в Україні. Загальний внесок ЄІБ у межах Угоди становить 300 мільйонів євро.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій та віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Ліліана Павлова підписали Гарантійну угоду між урядом України та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) “Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)”. Підписання документа забезпечить закупівлю сортувального обладнання (автоматична сортувальна лінія crossbelt з пропускною здатністю 12 тис. одиниць на годину, сортувальна лінія posisorter, дві сортувальні лінії Oprisorter, напівавтоматичні роликові конвеєри, гравітаційні конвеєри, IT-сервери та периферія) та створення трьох сортувальних об’єктів (зокрема, будівництво хабу у Львові) та 22 сортувальних депо загалом (зокрема, будівництво депо в шести містах), впровадження систем автоматичного відстежування пересування вантажів. Загальний обсяг коштів для реалізації Проєкту, відповідно до оцінок експертів ЄІБ, становить 30 мільйонів євро (без ПДВ).

Генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський та віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Ліліана Павлова підписали Фінансову угоду “Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)”. Завдяки кредиту “Укрпошта” модернізує логістичну мережу шляхом будівництва трьох нових сортувальних центрів, 20 поштових депо та відповідної ІТ-інфраструктури.