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Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака МАУ

Україна та Іран домовилися про повернення фрагментів літака МАУ, який був збитий ракетою під Тегераном.

Понеділок, 20 січня 2020, 19:16

Про це повідомили в прес-службі Глави держави.

У понеділок, 20 січня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спецпредставником президента Ірану Мохаммадом Есламі, який прибув до Києва для обговорення деталей розслідування катастрофи літака.

Повідомляється, що під час зустрічі Зеленський зазначив, що в питанні з’ясування обставин трагедії іранська сторона виконала більшість досягнутих домовленостей. Зокрема, йдеться про допуск до роботи в Тегерані 45 українських фахівців, швидкої ідентифікації тіл громадян України та їх повернення.

За підсумками зустрічі сторони прийшли до домовленості щодо того, що всі фрагменти літака, які збереглися після катастрофи, повинні бути повернуті в Україну.

У питанні передачі бортових самописців літака для їх розшифровки українськими фахівцями була досягнута наступна домовленість: найближчим часом група іранських фахівців прибуде в Україну для оцінки технічних можливостей.

Також на зустрічі порушувалося питання компенсації близьким та рідним загиблих в авіакатастрофі й створення спільної слідчої групи.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.

16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.

Голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна вимагає фіксації в офіційному документі визнання Іраном своєї провини в атаці на український літак Boeing 737.

Теги: Володимир Зеленський, самолет МАУ, авіакатастрофа, Іран

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