Україна і Казахстан обговорюють питання взаємного визнання документів про вакцинацію проти COVID-19.

Про це повідомляє Посольство Казахстану в Україні у Facebook.

Зазначено, що про це йшлося на переговорах міністра торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан Бахита Султанова з міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшко.

“З огляду на відновлення регулярного авіасполучення між країнами і підвищення ділової активності громадян двох країн, сторони домовилися опрацювати питання взаємного визнання паспортів / сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19”, — йдеться в повідомленні.

Також на зустрічі казахстанська сторона проінформувала про розробку і виробництво власної вакцини QazVac і підтвердила готовність її поставок в Україну, в тому числі в якості гуманітарної допомоги.

Визнати українські свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19 вже погодилися Угорщина і Молдова.

Як раніше пояснювали в Міністерстві охорони здоров’я України, особи, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини, або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я, для пред’явлення за потреби при перетині державного кордону.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

• заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою;

• міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо);

• за потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами;

• обов’язково матиме офіційний штамп закладу охорони здоров’я та підпис лікаря;

• має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником;

• буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ;

• термін дії свідоцтва – один рік з можливістю продовження.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію не слід плутати з “ковідними сертифікатами”, які зараз розробляють в Україні та запроваджуються за кордоном, оскільки це різні поняття.

COVID-сертифікат міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19; видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код тощо.