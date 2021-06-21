Про це повідомляє Посольство Казахстану в Україні у Facebook.
Зазначено, що про це йшлося на переговорах міністра торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан Бахита Султанова з міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшко.
“З огляду на відновлення регулярного авіасполучення між країнами і підвищення ділової активності громадян двох країн, сторони домовилися опрацювати питання взаємного визнання паспортів / сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19”, — йдеться в повідомленні.
Також на зустрічі казахстанська сторона проінформувала про розробку і виробництво власної вакцини QazVac і підтвердила готовність її поставок в Україну, в тому числі в якості гуманітарної допомоги.
Визнати українські свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19 вже погодилися Угорщина і Молдова.
Як раніше пояснювали в Міністерстві охорони здоров’я України, особи, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини, або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я, для пред’явлення за потреби при перетині державного кордону.
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:
• заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою;
• міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо);
• за потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами;
• обов’язково матиме офіційний штамп закладу охорони здоров’я та підпис лікаря;
• має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником;
• буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ;
• термін дії свідоцтва – один рік з можливістю продовження.
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію не слід плутати з “ковідними сертифікатами”, які зараз розробляють в Україні та запроваджуються за кордоном, оскільки це різні поняття.
COVID-сертифікат міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19; видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код тощо.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити до 31 серпня дію карантину в Україні з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. Уряд також пом’якшив карантинні обмеження в Україні, дозволивши проводити масові заходи без обмеження за кількістю відвідувачів.
- Кабінет Міністрів скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус COVID-19 або самоізоляцію для українців, котрі повертаються з-за кордону.