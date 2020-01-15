Україна і НАТО остаточно узгодили проведення спільних навчань по захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні "Незламна стійкість-2020" в Одесі.

Про це повідомила пресслужба Уряду.

Так, сьогодні віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та заступник Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки посол Беттіна Каденбах підписали відповідний документ.

Навчання “Непорушна стійкість – 2020” відбудуться 5-9 жовтня цього року в Одесі. Учасники з України та держав-членів НАТО відпрацьовуватимуть алгоритми дій у кризових ситуаціях, які можуть виникнути в Чорноморському регіоні.

Загалом у навчаннях візьмуть участь понад 200 фахівців. З української сторони – представники понад 20 відомств, серед яких Рада національної безпеки і оборони України (РНБО), Міністерство оборони, Міністерство зовнішніх справ, Міністерство внутрішніх справ та органи системи МВС, Міністерство енергетики та захисту довкілля, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство інфраструктури, Міністерство культури, молоді та спорту та інші. Також долучаться НАК “Нафтогаз України” та Інститут стратегічних досліджень.

З боку Альянсу на навчаннях будуть представники центрів передового досвіду НАТО (зокрема – з енергобезпеки, кібербезпеки та морської безпеки), Представництва НАТО в Україні. Долучиться і Європейський центр досвіду з протидії гібридним загрозам.

Зазначається, що Україна та НАТО відпрацюють сценарій певної критичної ситуації, яка вимагатиме злагоджених дій. Упродовж навчання органи влади зможуть звірити свої плани, перевірити ефективність реагування та відновлення, вміння вчасно комунікувати між собою та інформувати людей.

Оцінюватиме взаємодію Вища морська школа США. За результатами навчань вони оцінять сильні і слабкі сторони взаємодії, а детальний аналіз і рекомендації нададуть на початку 2021 року.