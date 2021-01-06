Про це йдеться у пресрелізі “Вікімедіа Україна”, повідомляють #Букви.

Розділ Вікіпедії українською мовою налічує понад 1 мільйон 60 тисяч статей.

У 2020 році лідерами списку стали статті “Україна” — понад 850 тисяч переглядів — та “Шевченко Тарас Григорович” — понад 680 тисяч переглядів. На п’яте місце вийшла стаття “Коронавірусна хвороба 2019 в Україні” — її за рік переглянули майже 440 тисяч разів.

Три статті на тему пандемії COVID-19 увійшли до топ-25 — окрім статті про COVID-19 в Україні, це також “Пандемія коронавірусної хвороби 2019” (дев’яте місце, 346 тисяч переглядів) та “Вірус” (13 місце, 315 тисяч). Підвищену увагу також отримали статті “Коронавіруси” та “Orthocoronavirinae” (підродина коронавірусів, до якої належить SARS-CoV-2), а також статті про чуму та іспанський грип.

“Запровадження карантину та навчання вдома призвели до сплеску популярності статей на теми зі шкільної програми, а також про популярну культуру. Зокрема, у травні одними з найпопулярніших статей були “Білки”, “Гриби” та „Займенник“ — теми, що вивчаються в межах шкільної програми. Із березня спостерігаємо сплеск інтересу до статті “Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb” — очевидно, під час локдауну українці вибирали, які фільми варто подивитися. Натомість статті “Війна на сході України” та “Збройні сили України” читали менше — вперше за кілька років вони не увійшли до топ-50″, — зазначив Микола Козленко, заступник голови правління “Вікімедіа Україна” та адміністратор українського розділу Вікіпедії.

Найпопулярнішою сучасною особою стала Ліна Костенко — статтю про неї прочитали майже 225 тисяч разів. Також читачі української Вікіпедії цікавилися політиками, такими як: Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Гео Лерос, Андрій Пальчевський та Денис Шмигаль. Вони увійшли до топ-10 найпопулярніших статей про сучасників.

Серед сучасників-іноземців найпопулярнішими стали королева Єлизавета II та Ілон Маск.

У 2020 році перелік 25-ти найпопулярніших статей такий:

  • Україна
  • Шевченко Тарас Григорович
  • YouTube
  • Київ
  • Коронавірусна хвороба 2019 в Україні
  • Леся Українка
  • Друга світова війна
  • Франко Іван Якович
  • Пандемія коронавірусної хвороби 2019
  • Facebook
  • Сполучені Штати Америки
  • Перша світова війна
  • Вірус
  • Google
  • Список українських жіночих імен
  • Білки
  • Київська Русь
  • Населення України
  • Список українських чоловічих імен
  • Галицько-Волинське князівство
  • Велика Британія
  • Німеччина
  • Львів
  • Богдан Хмельницький
  • Європейський Союз