Про це йдеться у пресрелізі “Вікімедіа Україна”, повідомляють #Букви.
Розділ Вікіпедії українською мовою налічує понад 1 мільйон 60 тисяч статей.
У 2020 році лідерами списку стали статті “Україна” — понад 850 тисяч переглядів — та “Шевченко Тарас Григорович” — понад 680 тисяч переглядів. На п’яте місце вийшла стаття “Коронавірусна хвороба 2019 в Україні” — її за рік переглянули майже 440 тисяч разів.
Три статті на тему пандемії COVID-19 увійшли до топ-25 — окрім статті про COVID-19 в Україні, це також “Пандемія коронавірусної хвороби 2019” (дев’яте місце, 346 тисяч переглядів) та “Вірус” (13 місце, 315 тисяч). Підвищену увагу також отримали статті “Коронавіруси” та “Orthocoronavirinae” (підродина коронавірусів, до якої належить SARS-CoV-2), а також статті про чуму та іспанський грип.
“Запровадження карантину та навчання вдома призвели до сплеску популярності статей на теми зі шкільної програми, а також про популярну культуру. Зокрема, у травні одними з найпопулярніших статей були “Білки”, “Гриби” та „Займенник“ — теми, що вивчаються в межах шкільної програми. Із березня спостерігаємо сплеск інтересу до статті “Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb” — очевидно, під час локдауну українці вибирали, які фільми варто подивитися. Натомість статті “Війна на сході України” та “Збройні сили України” читали менше — вперше за кілька років вони не увійшли до топ-50″, — зазначив Микола Козленко, заступник голови правління “Вікімедіа Україна” та адміністратор українського розділу Вікіпедії.
Найпопулярнішою сучасною особою стала Ліна Костенко — статтю про неї прочитали майже 225 тисяч разів. Також читачі української Вікіпедії цікавилися політиками, такими як: Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Гео Лерос, Андрій Пальчевський та Денис Шмигаль. Вони увійшли до топ-10 найпопулярніших статей про сучасників.
Серед сучасників-іноземців найпопулярнішими стали королева Єлизавета II та Ілон Маск.
У 2020 році перелік 25-ти найпопулярніших статей такий:
- Україна
- Шевченко Тарас Григорович
- YouTube
- Київ
- Коронавірусна хвороба 2019 в Україні
- Леся Українка
- Друга світова війна
- Франко Іван Якович
- Пандемія коронавірусної хвороби 2019
- Сполучені Штати Америки
- Перша світова війна
- Вірус
- Список українських жіночих імен
- Білки
- Київська Русь
- Населення України
- Список українських чоловічих імен
- Галицько-Волинське князівство
- Велика Британія
- Німеччина
- Львів
- Богдан Хмельницький
- Європейський Союз
- По той бік енциклопедії: Як працює і чим живе українська Вікіпедія.