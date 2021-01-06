Громадська організація "Вікімедіа Україна" назвала найпопулярніші статті українськомовного розділу Вікіпедії у 2020 році. Список очолила стаття "Україна" - її переглянули понад 850 тисяч разів. У топ-25 увійшло три статті про пандемію та коронавірус.

Про це йдеться у пресрелізі “Вікімедіа Україна”, повідомляють #Букви.

Розділ Вікіпедії українською мовою налічує понад 1 мільйон 60 тисяч статей.

У 2020 році лідерами списку стали статті “Україна” — понад 850 тисяч переглядів — та “Шевченко Тарас Григорович” — понад 680 тисяч переглядів. На п’яте місце вийшла стаття “Коронавірусна хвороба 2019 в Україні” — її за рік переглянули майже 440 тисяч разів.

Три статті на тему пандемії COVID-19 увійшли до топ-25 — окрім статті про COVID-19 в Україні, це також “Пандемія коронавірусної хвороби 2019” (дев’яте місце, 346 тисяч переглядів) та “Вірус” (13 місце, 315 тисяч). Підвищену увагу також отримали статті “Коронавіруси” та “Orthocoronavirinae” (підродина коронавірусів, до якої належить SARS-CoV-2), а також статті про чуму та іспанський грип.

“Запровадження карантину та навчання вдома призвели до сплеску популярності статей на теми зі шкільної програми, а також про популярну культуру. Зокрема, у травні одними з найпопулярніших статей були “Білки”, “Гриби” та „Займенник“ — теми, що вивчаються в межах шкільної програми. Із березня спостерігаємо сплеск інтересу до статті “Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb” — очевидно, під час локдауну українці вибирали, які фільми варто подивитися. Натомість статті “Війна на сході України” та “Збройні сили України” читали менше — вперше за кілька років вони не увійшли до топ-50″, — зазначив Микола Козленко, заступник голови правління “Вікімедіа Україна” та адміністратор українського розділу Вікіпедії.

Найпопулярнішою сучасною особою стала Ліна Костенко — статтю про неї прочитали майже 225 тисяч разів. Також читачі української Вікіпедії цікавилися політиками, такими як: Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Гео Лерос, Андрій Пальчевський та Денис Шмигаль. Вони увійшли до топ-10 найпопулярніших статей про сучасників.

Серед сучасників-іноземців найпопулярнішими стали королева Єлизавета II та Ілон Маск.

У 2020 році перелік 25-ти найпопулярніших статей такий:

Україна

Шевченко Тарас Григорович

YouTube

Київ

Коронавірусна хвороба 2019 в Україні

Леся Українка

Друга світова війна

Франко Іван Якович

Пандемія коронавірусної хвороби 2019

Facebook

Сполучені Штати Америки

Перша світова війна

Вірус

Google

Список українських жіночих імен

Білки

Київська Русь

Населення України

Список українських чоловічих імен

Галицько-Волинське князівство

Велика Британія

Німеччина

Львів

Богдан Хмельницький

Європейський Союз