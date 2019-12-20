Про це повідомили у прес-службі Офісу Президента України в Telegram.

Як повідомлялося раніше, у четвер, 19 грудня під час більш ніж 7-годинних переговорів Україна і Росія досягли попередньої угоди щодо нового контракту на транзит російського газу через територію України. У п’ятницю, 20 грудня, переговори в Мінську продовжилися.

За підсумками тристоронніх переговорів за участі представників Європейської комісії держави досягли остаточної домовленості з цього питання.

“Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій”, — йдеться в повідомленні.

Умови домовленості та термін дії контакту про транзит не повідомляється. На момент публікації новини офіційних повідомлень від НАК “Нафтогаз України” та її представників не було.

В Офісі Глави держави анонсували спільний брифінг міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля та виконавчого директора “Нафтогазу” Юрія Вітренка. Він відбудеться в Офісі Президента.