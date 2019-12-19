Про це повідомив виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.
Деталей домовленостей поки не називають, адже сторони переговорів мають узгодити їх з урядами, в столицях Києві та Москві.
“Закінчили черговий раунд переговорів у двосторонньому (з РФ) і тристоронньому (з ЄС) форматі про продовження транзиту газу відповідно до європейських правил. Напрацьовано основні принципи угод, що вимагають додаткового узгодження на політичному рівні”, – написав він.
Вітренко зазначив, що після узгодження питання буде в імплементації цих угод на різних рівнях.
“Нафтогаз” займає дуже конструктивну позицію на цих переговорах – Україна ще раз підтверджує свою надійність як транзитера газу до Європи”, – підкреслив він.
- Раніше повідомлялося, що під час газових переговорів між російською та українською сторонами в рамках “нормандського саміту” в Парижі була досягнута тільки домовленість “продовжувати домовлятися”.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним можна з більшою ймовірністю говорити про підписання контракту на транзит газу на термін до 10 років.