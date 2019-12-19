Під час більш ніж 7-годинних переговорів Україна і Росія досягли попередньої угоди щодо нового контракту на транзит російського газу територією України.

Про це повідомив виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Деталей домовленостей поки не називають, адже сторони переговорів мають узгодити їх з урядами, в столицях Києві та Москві.

“Закінчили черговий раунд переговорів у двосторонньому (з РФ) і тристоронньому (з ЄС) форматі про продовження транзиту газу відповідно до європейських правил. Напрацьовано основні принципи угод, що вимагають додаткового узгодження на політичному рівні”, – написав він.

Вітренко зазначив, що після узгодження питання буде в імплементації цих угод на різних рівнях.

“Нафтогаз” займає дуже конструктивну позицію на цих переговорах – Україна ще раз підтверджує свою надійність як транзитера газу до Європи”, – підкреслив він.