Про це на своїй сторінці в Twitter заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць.
“22 грудня вступає в силу міжурядова угода про умови взаємних поїздок громадян”, – сказано в повідомленні.
За словами дипломата, в Північну Македонію для українців скасовані як короткострокові, так і довгострокові візи.
Уточнюється, що угодою передбачено поїздки з біометричним закордонним паспортом для короткострокового перебування (на 90 днів кожні 180 днів).
Також зазначається, що до вступу угоди в силу між громадянами України та Північної Македонії будуть діяти попередні односторонні рішення (раніше безвіз між країнами носив тимчасовий характер на один рік).
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