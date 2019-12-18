Безвізовий режим між Україною та Північної Македонією набуде чинності 22 грудня.

Про це на своїй сторінці в Twitter заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць.



“22 грудня вступає в силу міжурядова угода про умови взаємних поїздок громадян”, – сказано в повідомленні.

За словами дипломата, в Північну Македонію для українців скасовані як короткострокові, так і довгострокові візи.

Уточнюється, що угодою передбачено поїздки з біометричним закордонним паспортом для короткострокового перебування (на 90 днів кожні 180 днів).

Також зазначається, що до вступу угоди в силу між громадянами України та Північної Македонії будуть діяти попередні односторонні рішення (раніше безвіз між країнами носив тимчасовий характер на один рік).