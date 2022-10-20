Про це повідомило Мінреінтеграції.
Договір підписано в присутності президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. На заході був присутній уповноважений зі зниклих безвісти Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олег Котенко.
Відтак Швейцарія надасть можливість закуповувати специфічні хімічні реактиви, необхідні для ідентифікації загиблих.
Крім того, міжнародні партнери допоможуть з оснащенням регіональних представництв Офісу уповноваженого. За словами уповноваженого, нині наша країна вкрай потребує міжнародної підтримки.
“Завдяки їй ми прискоримо процес розшуку людей. Дякую швейцарській стороні за участь, за допомогу в нашій роботі”, – додав Котенко.
- Комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич передав дорожню карту вступу в систему Механізму цивільного захисту ЄС міністру внутрішніх справ України Денису Монастирському.
- Міністерство соціальної політики України та Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй підписали меморандум з метою удосконалення надання соціальних послуг українцям.
- Сполучені Штати допоможуть Україні з відновленням пошкодженої інфраструктури. Відповідну заяву підписано у Вашингтоні.