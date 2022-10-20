Про це повідомило Мінреінтеграції.

Договір підписано в присутності президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. На заході був присутній уповноважений зі зниклих безвісти Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олег Котенко.

Відтак Швейцарія надасть можливість закуповувати специфічні хімічні реактиви, необхідні для ідентифікації загиблих.

Крім того, міжнародні партнери допоможуть з оснащенням регіональних представництв Офісу уповноваженого. За словами уповноваженого, нині наша країна вкрай потребує міжнародної підтримки.

“Завдяки їй ми прискоримо процес розшуку людей. Дякую швейцарській стороні за участь, за допомогу в нашій роботі”, – додав Котенко.