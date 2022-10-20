Україна зі Швейцарією підписали договір у сфері пошуку зниклих безвісти людей. Домовленості дадуть можливість долучитися до програм обміну досвідом з міжнародними експертами.

Про це повідомило Мінреінтеграції.

Договір підписано в присутності президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. На заході був присутній уповноважений зі зниклих безвісти Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олег Котенко.