Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Щойно разом з моїм словацьким колегою – міністром транспорту і будівництва Словацької Республіки Андреєм Долежалом – підписали двосторонню міжурядову угоду, яка передбачає відновлення повноцінного функціонування летовища”, – зазначив міністр Криклій, підкресливши, що після довгих місяців простою Закарпаття буде мати авіаційне сполучення з іншими регіонами України та країнами.

Технічні протоколи будуть підписані до кінця жовтня, після чого аеропорт “Ужгород” зможе приймати і відправляти рейси.