Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
“Щойно разом з моїм словацьким колегою – міністром транспорту і будівництва Словацької Республіки Андреєм Долежалом – підписали двосторонню міжурядову угоду, яка передбачає відновлення повноцінного функціонування летовища”, – зазначив міністр Криклій, підкресливши, що після довгих місяців простою Закарпаття буде мати авіаційне сполучення з іншими регіонами України та країнами.
Технічні протоколи будуть підписані до кінця жовтня, після чого аеропорт “Ужгород” зможе приймати і відправляти рейси.
- Кабінет Міністрів 10 червня на засіданні схвалив проєкт угоди зі Словаччиною для відновлення повноцінної роботи аеропорту в Ужгороді.
- 15 березня 2019 року повідомлялося, що аеропорт міста Ужгорода (Закарпатська область) після трирічної перерви відновив роботу.