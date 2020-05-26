Україна і Туреччина почали переговорний процес щодо відновлення авіасполучення і туристичних подорожей.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

У понеділок, 25 травня, відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Гюльдере.

Під час зустрічі було досягнуто домовленості активізувати переговорний процес в питанні відновлення авіасполучення та туристичних поїздок між країнами.

“За підсумками зустрічі було домовлено започаткувати процедури, пов’язані з відновленням авіасполучення між Україною та Туреччиною, а також переговорного процесу між компетентними органами влади двох країни стосовно туристичних подорожей”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, обговорювалося питання реалізації домовленостей щодо будівництва турецькою стороною житла для вимушених переселенців, які залишили територію тимчасово окупованій Автономної Республіки Крим, в Херсонській області.