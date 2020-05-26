Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.
У понеділок, 25 травня, відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Гюльдере.
Під час зустрічі було досягнуто домовленості активізувати переговорний процес в питанні відновлення авіасполучення та туристичних поїздок між країнами.
“За підсумками зустрічі було домовлено започаткувати процедури, пов’язані з відновленням авіасполучення між Україною та Туреччиною, а також переговорного процесу між компетентними органами влади двох країни стосовно туристичних подорожей”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, обговорювалося питання реалізації домовленостей щодо будівництва турецькою стороною житла для вимушених переселенців, які залишили територію тимчасово окупованій Автономної Республіки Крим, в Херсонській області.
- Раніше повідомлялося, що 15 червня в Україні планують почати знімати заборону на пасажирські авіаперевезення. Але при цьому Євросоюз вніс Київ до переліку міст з особливим ризиком.
- Напередодні українські авіакомпанії звернулися до Грузії із заявою про готовність відновити польоти.