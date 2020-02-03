Президент України Володимир Зеленський і президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган під час спільного брифінгу підписали угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Документ передбачає взаємне визнання з подальшим обміном дійсних національних водійських посвідчень для громадян України та Туреччини, які постійно або тимчасово проживають на території держави іншої договірної сторони.

“Приємно відзначити й укладену угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Це створює кращі умови для наших громадян”, – підкреслив Зеленський.

Також було підписано низку міжурядових документів. А саме меморандум про взаєморозуміння щодо переговорів про угоду про зону вільної торгівлі та меморандум про взаєморозуміння між державною службою України з надзвичайних ситуацій і президенцій з управління на випадок катастроф і надзвичайних ситуацій міністерства внутрішніх справ Турецької Республіки.