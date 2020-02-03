Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Документ передбачає взаємне визнання з подальшим обміном дійсних національних водійських посвідчень для громадян України та Туреччини, які постійно або тимчасово проживають на території держави іншої договірної сторони.
“Приємно відзначити й укладену угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Це створює кращі умови для наших громадян”, – підкреслив Зеленський.
Також було підписано низку міжурядових документів. А саме меморандум про взаєморозуміння щодо переговорів про угоду про зону вільної торгівлі та меморандум про взаєморозуміння між державною службою України з надзвичайних ситуацій і президенцій з управління на випадок катастроф і надзвичайних ситуацій міністерства внутрішніх справ Турецької Республіки.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ввести можливість замовляти номери на автомобілі через Інтернет у будь-якого виробника.
- Віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров анонсував експериментальний запуск електронних водійських посвідчень і технічних паспортів на автомобіль.