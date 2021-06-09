Кабмін схвалив співпрацю України та Туреччини у сфері будівництва житла для представників кримськотатарського народу, внутрішньо переміщених осіб та учасників операції об’єднаних сил.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Зазначається, що Кабмін затвердив законопроєкт про ратифікацію відповідної угоди. Тепер документ повинні підтримати нардепи.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що подальша імплементація цієї угоди дозволить пожвавити процес будівництва житла та покращити умови проживання й добробуту громадян.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі Зеленського і Ердогана в лютому поточного року стало відомо, що Туреччина готова забезпечити житлом кримських татар, які постраждали в результаті анексії Російською Федерацією Кримського півострова.