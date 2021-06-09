Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.
Зазначається, що Кабмін затвердив законопроєкт про ратифікацію відповідної угоди. Тепер документ повинні підтримати нардепи.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що подальша імплементація цієї угоди дозволить пожвавити процес будівництва житла та покращити умови проживання й добробуту громадян.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі Зеленського і Ердогана в лютому поточного року стало відомо, що Туреччина готова забезпечити житлом кримських татар, які постраждали в результаті анексії Російською Федерацією Кримського півострова.
- Також Туреччина виділить Україні $36 млн допомоги – на цю суму Київ зможе купити у Туреччині товари військового та подвійного призначення.