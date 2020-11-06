Міністерство охорони здоров'я України підписало дворічну угоду про співробітництво зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.

Підписання угоди відбулося в онлайновому режимі.

За його словами, документ визначає чітку “дорожню карту” подальшої спільної роботи.

“Зокрема, щодо вирішення таких викликів сучасності, як надмірно висока захворюваність на серцево-судинні хвороби, діабет і туберкульоз в Україні. Адже боротьба з пандемією не зупиняє нашу діяльність щодо впровадження стратегічних та якісних змін у системі охорони здоров’я”, – написав він.