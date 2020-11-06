Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.
Підписання угоди відбулося в онлайновому режимі.
За його словами, документ визначає чітку “дорожню карту” подальшої спільної роботи.
“Зокрема, щодо вирішення таких викликів сучасності, як надмірно висока захворюваність на серцево-судинні хвороби, діабет і туберкульоз в Україні. Адже боротьба з пандемією не зупиняє нашу діяльність щодо впровадження стратегічних та якісних змін у системі охорони здоров’я”, – написав він.
- Раніше повідомлялося, що міністерство охорони здоров’я України пропонуватиме уряду посилити карантинні обмеження, заборонивши розваги у ТРЦ, басейни та концерти.
- Одночасно у МОЗ пропонують дозволити роботу дитсадків і початкових класів шкіл у “червоній” зоні карантину.
- Щодобовий приріст виявлених випадків зараження коронавірусом вже майже досягає 10 тисяч. 5 листопада було встановлено два рекорди – підтверджено 9850 нових випадків зараження коронавірусом і 8 тисяч одужань.