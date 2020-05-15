Україна і Світовий банк підписали угоду, що передбачає виділення нашій країні 135 млн доларів США.

Про це поінформували в Міністерстві фінансів України.

З української сторони документ підписало Міністерство охорони здоров’я.

“Міністерством фінансів забезпечена можливість підписання угоди на отримання коштів в розмірі 135 млн доларів США від Світового банку на додаткове фінансування проєкту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”. Сьогодні Міністерство охорони здоров’я України підписало відповідну угоду”, – наголошується в повідомленні.

Передбачається, що $ 35 млн з цієї суми будуть спрямовані на посилення захисту населення і протидію поширенню епідемії коронавірусу COVID-19.

Як раніше зазначав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, $ 20 млн підуть “на закупівлі необхідних матеріалів і устаткування для подолання коронавірусу”, а $ 15 млн – “на додаткове фінансування медустанов для забезпечення організації, виявлення і лікування випадків COVID-19”.

Іншу частину коштів використають на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та посилення спроможності лікарень надавати якісну допомогу при інсультах у регіонах України (а також на інші заходи в рамках впровадження реформи системи охорони здоров’я і зміцнення потенціалу Національної служби здоров’я України).