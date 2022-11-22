«Україна, яка перемагає»: 17 листопада у Києві відбувся Київський міжнародний економічний форум-2022

Про це свідчить відеотрансляція з Київського міжнародного економічного форуму.

Цього року форум був особливим, адже відбувся попри відсутність електроенергії, загрозу ракетних обстрілів, економічну нестабільність, що є наслідками широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Україна вже перемагає, а українці єдині в бажанні пришвидшити перемогу та зробити її вільною та успішною європейською країною з розвиненою економікою. Тому головна тема цьогорічного КМЕФ — “Україна, яка перемагає”.

Форум об‘єднав тих, хто продовжує розвивати український бізнес та країну, робить внесок в економічну стабільність та кожного дня формує сміливі стратегії для успішного майбутнього України.

Міжнародні партнери, представники держави, українські інвестори та підприємці, об‘єднані однією великою метою вже доводять, що разом вони можуть знайти нові рішення для відновлення української економіки та відродження України. Цьому і був присвячений КМЕФ-2022, який став нагадуванням про те, що Україна залишається незалежною та сміливою державою.

Головними темами Київського міжнародного економічного форуму 2022 року були:

Зміни в світі після перемоги України;

Уроки війни для українського бізнесу;

Боротьба за людський капітал;

Як Україна змінює цифровий світ;

Трансформація компаній під час війни;

Розвиток економіки в громадах;

Фінансування програми відновлення України;

Індустріальний РеСтарт України;

Місце України в міжнародному бізнесі;

Економіка, яка перемагає. Інсайти КМЕФ-2022.

КМЕФ 2022 — це відвертий діалог влади, бізнесу та міжнародних партнерів про дев’ять місяців абсолютно нових викликів та нові можливості, які відкриває досвід широкомасштабної війни в Україні. Ставши ще більш гнучкими, сильними та витривалими, українці демонструють всьому світу, що за ними — вільне та переможне майбутнє.