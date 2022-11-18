«Україна є 51-м штатом США?»: республіканці у Палаті представників закликали проводити аудит коштів, які США надають Україні

Ультраправі республіканці Палати представників США на чолі з Марджорі Тейлор Ґрін прагнуть припинити допомогу Україні. Вони вимагають від адміністрації Байдена надати всі документи, пов’язані з допомогою у сфері безпеки, яка вже була виділена Україні.

Про це повідомляє CNN.

Ультраправі республіканці Палати представників США на чолі з прихильницею Дональда Трампа Марджорі Тейлор Ґрін пообіцяли боротися проти допомоги Україні.

На пресконференції з іншими членами партії вона сказала, що спробувала провести голосування за резолюцію, яка вимагає від адміністрації Байдена надати всі документи, пов’язані з допомогою у сфері безпеки, яка вже була виділена Україні.

Ця заява не отримала підтримки з боку членів керівництва республіканців, хоча про пресконференцію вони знали заздалегідь.

Ультраправі республіканці також пригадали попередню обіцянку лідера Палати представників Республіканської партії Кевіна Маккарті не надавати більше Україні “чистих чеків”, хоча згодом Маккарті пояснив, що він просто хоче забезпечити більший нагляд за будь-якими федеральними коштами.

“Чи зараз Україна є 51-м штатом Сполучених Штатів Америки і яку посаду Зеленський займає в нашому уряді?”, – заявила Ґрін під час пресконференції.

Інший республіканець Метт Гетц додав, що “не голосуватиме за ще один долар для України”.

У CNN зауважили, що хоча антиукраїнське крило партії представляє лише частину республіканців, ця група могла б мати важелі впливу в надзвичайно тонкій більшості.