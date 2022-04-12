Про це співачка написала у Twitter.
Шер зазначила, що Україна – друга найбільша країна Європи, після Росії та межує з сімома країнами. І якщо Україні не надати достатньої кількості зброї – наступною ціллю російського режиму може бути Європа.
“Україна – друга найбільша країна в Європі, після Росії. Вона межує із сімома країнами і це єдине, що зараз перебуває між російською агресією та Європою. Якщо ми не озброїмо Україну танками та другим необхідним, то можемо пошкодувати про це, бо Росія спробує зламати Європу”, – наголосила співачка.
Це вже не перший допис співачки про Україну – вона активно підтримує нашу державу та народ.
В одному зі своїх твітів вона закликала світ не дивитися мовчки на військові злочини РФ, доки агресор знищує українців. Вона наголосила, що якщо не зробити більше – бажання Путіна здійсниться. А він хоче одного: знищити усіх жителів України, а від самої країни лишили лише щебінь.
Шер підняла питання мобільних крематоріїв в Україні, які росіяни завезли задля приховування своїх злочинів і висвітлює історії українців, які зуміли вибратися з війни.
- Нагадаємо, 18 березня 75-річна виконавиця Шер заявила, що готова прийняти у своєму домі українців, які тікають від російської агресії.