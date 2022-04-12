Американська співачка Шер (Cher) доєдналася до списку знаменитостей світового масштабу, які підтримують Україну. Вона наголосила, що наразі наша держава – єдине, що стримує Російську Федерацію від спроби зламати Європу.

Про це співачка написала у Twitter.

Шер зазначила, що Україна – друга найбільша країна Європи, після Росії та межує з сімома країнами. І якщо Україні не надати достатньої кількості зброї – наступною ціллю російського режиму може бути Європа.

“Україна – друга найбільша країна в Європі, після Росії. Вона межує із сімома країнами і це єдине, що зараз перебуває між російською агресією та Європою. Якщо ми не озброїмо Україну танками та другим необхідним, то можемо пошкодувати про це, бо Росія спробує зламати Європу”, – наголосила співачка.

Це вже не перший допис співачки про Україну – вона активно підтримує нашу державу та народ.

В одному зі своїх твітів вона закликала світ не дивитися мовчки на військові злочини РФ, доки агресор знищує українців. Вона наголосила, що якщо не зробити більше – бажання Путіна здійсниться. А він хоче одного: знищити усіх жителів України, а від самої країни лишили лише щебінь.

Шер підняла питання мобільних крематоріїв в Україні, які росіяни завезли задля приховування своїх злочинів і висвітлює історії українців, які зуміли вибратися з війни.