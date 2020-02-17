Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов на зустрічі з секретарем безпеки Ірану, повідомляє прес-служба РНБО.
“Данилов особливо акцентував на першочерговій необхідності дослідження “чорних ящиків”, підкресливши, що Україна має для цього всі технічні та наукові можливості. Сторони погодилися з необхідністю максимально уникати політизації питання технічного розслідування і дійшли згоди щодо необхідності інтенсифікації взаємодії експертів і фахівців”, – сказано в повідомленні.
В той же час Данилов підкреслив, що Україна прагне до повного і всебічного розслідування всіх обставин катастрофи літака.
Секретар безпеки Ірану в черговий раз висловив співчуття сім’ям загиблих в катастрофі літака.
- 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
- Згодом з’явилася інформація, що іранська сторона наполягає на тому, щоб чорні скриньки збитого під Тереганом літака МАУ були розшифровані в Ірані.