Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов на зустрічі з секретарем безпеки Ірану, повідомляє прес-служба РНБО.

“Данилов особливо акцентував на першочерговій необхідності дослідження “чорних ящиків”, підкресливши, що Україна має для цього всі технічні та наукові можливості. Сторони погодилися з необхідністю максимально уникати політизації питання технічного розслідування і дійшли згоди щодо необхідності інтенсифікації взаємодії експертів і фахівців”, – сказано в повідомленні.

В той же час Данилов підкреслив, що Україна прагне до повного і всебічного розслідування всіх обставин катастрофи літака.

Секретар безпеки Ірану в черговий раз висловив співчуття сім’ям загиблих в катастрофі літака.