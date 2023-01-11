Україна імпортує невеликі обсяги електроенергії з 1 січня – міністр

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
Міністр зазначив, поки що імпорт невеликий, але він триває з 1 січня.
Ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це відповідно впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження у постачаннях”, – пояснив він.
Глава Міненерго також уточнив, що обсяги імпорту залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків найближчими днями. Окрім цього, багато залежатиме від можливих майбутніх обстрілів енергосистеми.
За його словами, питанням імпорту нині займаються багато трейдерів — не лише державний “ЕКУ”, а й приватні “ЕРВ”, група “ДТЕК”.
Раніше Міненерго зазначало, що наразі узгоджені комерційні перетікання між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Обсягів поки недостатньо для покриття дефіциту, проте залучення імпорту значно знизить обсяг небалансу.
Також у Міненерго висловили переконання, що за відсутності нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до літа 2023 року.
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- В українській енергосистемі ситуація залишається контрольованою, попри російські атаки на інфраструктуру.