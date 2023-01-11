Україна імпортує невеликі обсяги електроенергії з 1 січня – міністр

Міністерство енергетики України має намір збільшити імпорт електроенергії з Європи, який з початку 2023 року вже відбувається у невеликих об'ємах. Глава відомства Герман Галущенко зауважив, що це стало можливим завдяки ухваленому нещодавно рішенню Кабміну про гарантії енергопостачання споживачам дорогої імпортної електроенергії.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Міністр зазначив, поки що імпорт невеликий, але він триває з 1 січня.

Ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це відповідно впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження у постачаннях”, – пояснив він.

Глава Міненерго також уточнив, що обсяги імпорту залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків найближчими днями. Окрім цього, багато залежатиме від можливих майбутніх обстрілів енергосистеми.

За його словами, питанням імпорту нині займаються багато трейдерів — не лише державний “ЕКУ”, а й приватні “ЕРВ”, група “ДТЕК”.

Раніше Міненерго зазначало, що наразі узгоджені комерційні перетікання між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Обсягів поки недостатньо для покриття дефіциту, проте залучення імпорту значно знизить обсяг небалансу.

Також у Міненерго висловили переконання, що за відсутності нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до літа 2023 року.