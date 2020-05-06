Українська сторона ініціювала залучення до переговорів Тристоронньої контактній групі по Донбасу в Мінську внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили в Офісі Президента.

У середу, 6 травня, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів держав — учасниць “нормандського формату”.

Під час переговорів Єрмак повідомив співрозмовникам, що українська сторона запропонувала перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи, розширивши склад делегації. Очікується, що новий склад делегації буде затверджено під час наступного засідання ТКГ 14 травня.

Також Єрмак зазначив, що українська сторона пропонує залучити до роботи в підгрупах ТКГ внутрішньо переміщених осіб, які були змушені залишити ці райони після травня 2014 року, як запрошених осіб, що представляють окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)

“Андрій Єрмак зазначив, що учасники Тристоронньої контактної групи залучатимуть цих людей до дискусії, консультацій та узгодження питань, передбачених Мінськими домовленостями. Водночас керівник Офісу Президента наголосив на неприпустимості жодних переговорів з представниками невизнаних квазідержавних утворень”, — зазначили в Офісі Президента.