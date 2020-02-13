У Міністерстві закордонних справ оголосили про ініціювання спеціального засідання Радбезу ООН по ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Уточнюється, що спеціальне засідання пройде 20 лютого.

В дискусії братиме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, а обговорення торкнеться російської агресії в економічному, гуманітарному, соціальному та політичному вимірах.

Крім того, в МЗС називають “трюком” російської дипломатії попередню ініціативу Росії скликати засідання Радбезу, присвячене Мінським угодами.

“Очікуваний, традиційний і перевірений трюк російської дипломатії, спрямований на розпорошення уваги світової спільноти, зміщення акцентів, формування паралельних політичних реальностей. Але українська дипломатія готова до такого сценарію”, – йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що українські дипломати будуть брати участь в обох заходах і розкажуть світу про зусилля по відновленню миру на Донбасі.