Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Уточнюється, що спеціальне засідання пройде 20 лютого.
В дискусії братиме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, а обговорення торкнеться російської агресії в економічному, гуманітарному, соціальному та політичному вимірах.
Крім того, в МЗС називають “трюком” російської дипломатії попередню ініціативу Росії скликати засідання Радбезу, присвячене Мінським угодами.
“Очікуваний, традиційний і перевірений трюк російської дипломатії, спрямований на розпорошення уваги світової спільноти, зміщення акцентів, формування паралельних політичних реальностей. Але українська дипломатія готова до такого сценарію”, – йдеться в повідомленні.
У прес-службі додали, що українські дипломати будуть брати участь в обох заходах і розкажуть світу про зусилля по відновленню миру на Донбасі.
- Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо імплементації спільної зовнішньої політики та політики безпеки, якою Росію визнано “неминучим джерелом загроз”.
- 18 грудня Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла оновлену українську резолюцію “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі, Україна”, яка, зокрема, засуджує дії РФ, пов’язані з арештами кримських активістів за звинуваченням у тероризмі.
- Також була прийнята резолюція, що закликає РФ, як державу-окупанта, вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України.