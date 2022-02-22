Українська сторона розраховує на серйозну підтримку з боку інших акціонерів. Артем Шевальов порушив питання перед Радою директорів та Радою керуючих ЄБРР стосовно членства Росії.

Про це повідомляється у заяві члена ради директорів ЄБРР від України Артема Шевальова.

“На підставі кричущого порушення Росією норм міжнародного права через визнання “суверенітету” терористичних угрупувань “ДНР/ЛНР” невідкладно порушую перед радою директорів та радою керівників Європейського банку реконструкції та розвитку питання щодо негайної зупинки членства Росії у ЄБРР відповідно до ст. 8.3 та 38.1 угоди про заснування банку”, – написав він.

Зазначимо, що міжнародний фінансово-кредитний інститут як Європейський банк реконструкції та розвитку створили у 1991 році. Його діяльність полягає у наданні допомоги країнам від Центральної Європи до Центральної Азії. Банк ініціює проведення ринкових реформ та активне інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв’язки.

Акціонерами банку є 72 держави разом із Європейською комісією та Європейським інвестиційним банком. Росія вступила до ЄБРР у 1992 році зі внеском 1,2 мільярда євро. Міжнародний інститут за останні 12 років фінансував проєкти у більшості регіонів РФ та став найбільшим інвестором у країні.