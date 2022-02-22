Про це повідомляється у заяві члена ради директорів ЄБРР від України Артема Шевальова.
Українська сторона розраховує на серйозну підтримку з боку інших акціонерів. Артем Шевальов порушив питання перед Радою директорів та Радою керуючих ЄБРР стосовно членства Росії.
“На підставі кричущого порушення Росією норм міжнародного права через визнання “суверенітету” терористичних угрупувань “ДНР/ЛНР” невідкладно порушую перед радою директорів та радою керівників Європейського банку реконструкції та розвитку питання щодо негайної зупинки членства Росії у ЄБРР відповідно до ст. 8.3 та 38.1 угоди про заснування банку”, – написав він.
Зазначимо, що міжнародний фінансово-кредитний інститут як Європейський банк реконструкції та розвитку створили у 1991 році. Його діяльність полягає у наданні допомоги країнам від Центральної Європи до Центральної Азії. Банк ініціює проведення ринкових реформ та активне інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв’язки.
Акціонерами банку є 72 держави разом із Європейською комісією та Європейським інвестиційним банком. Росія вступила до ЄБРР у 1992 році зі внеском 1,2 мільярда євро. Міжнародний інститут за останні 12 років фінансував проєкти у більшості регіонів РФ та став найбільшим інвестором у країні.
- Варто нагадати, що 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля визнав незалежність так званих “ЛНР” та “ДНР”.
- Після цього, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив визнання Російською Федерацією так званих “ЛНР” та “ДНР”, заявивши, що цей крок “ще більше підриває” суверенітет і територіальну цілісність України.
- Представники Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Індії, Ірландії, ОАЕ, Кенії та Гани під час засідання Ради безпеки Організації об’єднаних націй рішуче закликали до миру та дипломатії, намагаючись запобігти війні в Україні.
- Також Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу визнання президентом Росії Володимиром Путіним незалежності ОРДЛО. Він зазначив, що Україна не планує здаватися, оскільки за нами правда та підтримка партнерів.
- За підсумками засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй у Міністерстві закордонних справ України наполягають на застосуванні проти Росії “болючих санкцій”, аби “послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації”.