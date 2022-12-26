Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Українська сторона наголосила, що це – лише питання часу, коли дії Росії дискредитують та зруйнують всю систему ООН. У заяві додали, що на сьогодні РФ веде повномасштабну війну проти України, і Москва застосовує агресивну зовнішню політику.

Зазначено, що долю РФ у складі ООН мають вирішувати у загальному контексті її відповідальності за грубі порушення норм та принципів міжнародного права, зокрема за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні.

“Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Ради безпеки ООН та виключити її з ООН загалом”, – йдеться у заяві.

У МЗС додали, що виключення РФ з Ради безпеки ООН не спричинить анулювання чи перегляду її резолюцій. Українська сторона вважає, що Кремль незаконно посідає місце в організації. Крім того, легітимність учасника як наступника СРСР викликає питання.

Міністерство заявило, що країна має пройти міжнародно-правовий шлях вступу до ООН, як і інші країни, а також довести свою миролюбність. Це вимога, яку містить п. 1 ст. 4 Статуту ООН.

У зв’язку з цим Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення країни-агресора з ООН та Ради безпеки.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна більше не буде мовчати.

“Сьогодні ми розпочали боротьбу за позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки ООН. Ця боротьба не буде простою. Їй протидіятимуть, і не тільки Росія. Але ми не миритимемося з брехнею та фальсифікацією. Завдання можуть бути складними, але для нас не буває ніяких неможливих завдань”, – наголосив він.